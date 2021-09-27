Доллар подорожал. Курс валют НБУ
27.09.2021, 08:00
Иллюстративное фото: pixabay.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 27 сентября курс гривни по отношению к доллару упал на 12 копеек, а по отношению к евро – на 13.
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