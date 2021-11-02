Доллар подорожал. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 2 ноября курс гривни по отношению к доллару упал на 2 копейки. А по отношению к евро национальная валюта подорожала на 16 копеек.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.