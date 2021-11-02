Доллар подорожал. Курс валют НБУ
02.11.2021, 07:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 2 ноября курс гривни по отношению к доллару упал на 2 копейки. А по отношению к евро национальная валюта подорожала на 16 копеек.
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