Доллар подорожал. Наличные курсы валют

В среду, 27 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,95 коп и составляет 28,0555 грн. Курс продажи вырос на 2,45 коп – до 28,301 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,12 грн. Для продажи минимальный курс – 28,22 грн, максимальный – 28,45 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,05 коп и составляет 33,9175 грн. Средний курс продажи вырос на 9,9 коп и составляет 34,4155 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,65 грн, максимальный – 34,1 грн. Для продажи минимальный курс – 34,18 грн, максимальный – 34,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,404 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 3,854 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,76 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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