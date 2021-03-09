Доллар подорожал. Наличные курсы валют

Во вторник, 9 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4,6 коп и составляет 27,6215 грн. Курс продажи вырос на 5,2 коп – до 27,8765 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,5 грн, максимальный – 27,7 грн. Для продажи минимальный курс – 27,8 грн, максимальный – 27,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,8 коп и составляет 32,7305 грн. Средний курс продажи упал на 12,9 коп и составляет 33,234 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,5 грн, максимальный – 32,91 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 33,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,387 грн. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 3,835 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,76 грн, максимальный – 3,95 грн.

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Анна Ишутина

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