Доллар подорожал. Наличные курсы валют

В пятницу, 16 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 5,25 коп и составляет 27,8265 грн. Курс продажи вырос на 4,45 коп – до 28,067 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,7 грн, максимальный – 27,9 грн. Для продажи минимальный курс – 27,97 грн, максимальный – 28,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,55 коп и составляет 33,146 грн. Средний курс продажи вырос на 6,4 коп и составляет 33,61 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,95 грн, максимальный – 33,34 грн. Для продажи минимальный курс – 33,47 грн, максимальный – 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 коп и составляет 3,319 грн. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп и составляет 3,781 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 3,9 грн.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.