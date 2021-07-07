Доллар подорожал. Наличные курсы валют

В среду, 7 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,3 коп и составляет 27,1525 грн. Курс продажи вырос на 2,25 коп – до 27,377 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27 грн, максимальный – 27,24 грн. Для продажи минимальный курс – 27,28 грн, максимальный – 27,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,3 коп и составляет 32,0395 грн. Средний курс продажи упал на 7,9 коп и составляет 32,4285 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,9 грн, максимальный – 32,2 грн. Для продажи минимальный курс – 32,26 грн, максимальный – 32,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,9 коп и составляет 3,317 грн. Средний курс продажи упал на 2,2 коп и составляет – 3,771 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 3,9 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.