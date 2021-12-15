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Доллар подорожал. Наличные курсы валют

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 12:25
Доллар подорожал. Наличные курсы валют - Фото
Фото: depositphotos.com

В среду, 15 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 11,05 коп и составляет 26,962 грн. Курс продажи вырос на 12,25 коп и составляет 27,2115 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,75 грн, максимальный – 27,1 грн. Для продажи минимальный курс – 27,1 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,95 коп и составляет 30,2915 грн. Средний курс продажи вырос на 14,75 коп и составляет 30,7325 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,05 грн, максимальный – 30,45 грн. Для продажи минимальный курс – 30,55 грн, максимальный – 30,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,303 грн. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп до 3,757 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина
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