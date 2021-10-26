Доллар подорожал. Официальный курс валют
26.10.2021, 07:40
Фото: pixabay.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 26 октября курс гривни по отношению к доллару упал на 6 копеек. Относительно евро гривня набрала менее копейки.
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