Доллар подорожал. Официальный курс валют

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 26 октября курс гривни по отношению к доллару упал на 6 копеек. Относительно евро гривня набрала менее копейки.

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Анна Ишутина

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