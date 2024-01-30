Доллар подорожал, а евро подешевел. Официальный курс валют

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Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 января курс гривни по отношению к доллару опустился на 10 коп. и составляет 37,8862 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 5 коп. – 41,0042 грн/евро.

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