Доллар продолжает дешеветь. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 15 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,65/26,68, к закрытию котировки составили 26,61/26,63.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,61, максимальные – 26,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,63, максимальные – 26,68.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,7766/28,8063, к закрытию котировки составили 28,8399/28,8589.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3624/0,3630, к закрытию котировки составили 0,3621/0,3625.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"