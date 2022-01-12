Доллар продолжает дорожать. Итоги торгов на межбанке

В среду, 12 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,65/27,67, к закрытию котировки составили 27,73/27,75.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,65, максимальные – 27,735. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,67, максимальные – 27,755.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,4048/31,4275, к закрытию котировки составили 31,6510/31,6738.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3706/0,3710, к закрытию котировки составили 0,3713/0,3717.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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