Доллар продолжает дорожать. Наличные курсы валют

В пятницу, 26 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3,45 коп и составляет 27,8215 грн. Курс продажи вырос на 2,85 коп – до 28,0715 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,7 грн, максимальный – 27,9 грн. Для продажи минимальный курс – 27,95 грн, максимальный – 28,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,7 коп и составляет 32,6965 грн. Средний курс продажи упал на 3,35 коп и составляет 33,1275 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,5 грн, максимальный – 32,85 грн. Для продажи минимальный курс – 32,95 грн, максимальный – 33,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,401 грн. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 3,791 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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