Доллар продолжил дешеветь. Наличные курсы валют

В четверг, 8 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 2,95 коп и составляет 28,2045 грн. Курс продажи упал на 3,4 коп – до 28,4655 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,03 грн, максимальный – 28,26 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,15 коп и составляет 32,955 грн. Средний курс продажи упал на 3,75 коп и составляет 33,484 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,65 грн, максимальный – 33,15 грн. Для продажи минимальный курс – 33,28 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,311 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,761 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,58 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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