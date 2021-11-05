Доллар продолжил дешеветь. Наличные курсы валют

В пятницу, 5 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 9,4 коп. и составляет 26,078 грн. Курс продажи упал на 8,2 коп. и составляет 26,302 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26 грн, максимальный – 26,17 грн. Для продажи минимальный курс – 26,2 грн, максимальный – 26,48 грн.

Средний курс покупки евро упал на 16,75 коп. и составляет 30,01 грн. Средний курс продажи упал на 13,45 коп. и составляет 30,403 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,75 грн, максимальный – 30,15 грн. Для продажи минимальный курс – 30,21 грн, максимальный – 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,309 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп. до 3,748 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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