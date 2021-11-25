Доллар продолжил дорожать. Итоги торгов на межбанке
25.11.2021, 17:11
Фото: Юлия Березовская / пресс-центр НБУ
В четверг, 25 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,01/27,03, к закрытию котировки составили 27,05/27,07.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,985, максимальные – 27,055. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,005, максимальные – 27,075.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,2917/30,3141, к закрытию котировки составили 30,3392/30,3508.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3621/0,3627, к закрытию котировки составили 0,3620/0,3624.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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