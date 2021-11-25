Доллар продолжил дорожать. Итоги торгов на межбанке

В четверг, 25 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,01/27,03, к закрытию котировки составили 27,05/27,07.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,985, максимальные – 27,055. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,005, максимальные – 27,075.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,2917/30,3141, к закрытию котировки составили 30,3392/30,3508.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3621/0,3627, к закрытию котировки составили 0,3620/0,3624.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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