Доллар продолжил дорожать. Курс валют НБУ
21.12.2021, 07:00
Фото: freepik.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 21 декабря курс гривни относительно доллара упал на 4 копейки. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 9 копеек.
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