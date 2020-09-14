Доллар прыгнул выше 28 грн. Наличные курсы валют

В понедельник, 14 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 8,95 коп и составляет 27,8135 грн. Курс продажи вырос на 12 коп – до 28,0905 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,7 грн, максимальный - 27,91 грн. Для продажи минимальный курс – 28 грн, максимальный – 28,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,2 коп и составляет 32,6945 грн. Средний курс продажи вырос на 12,9 коп и составляет 33,2955 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,35 грн, максимальный - 33,01 грн. Для продажи минимальный курс – 33,15 грн, максимальный - 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп и составляет 3,357 грн. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп и составляет 3,837 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.