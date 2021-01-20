Доллар снова дорожает. Итоги торгов на межбанке

В среду, 20 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,13/28,15, к закрытию котировки составили 28,255/28,275.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,13, максимальные – 28,255. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,15, максимальные – 28,28.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,1892/34,2135, к закрытию котировки составили 34,1292/34,1533.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3841/0,3845, к закрытию котировки составили 0,3840/0,3844.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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