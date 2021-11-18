Доллар снова дорожает. Курсы валют НБУ
18.11.2021, 07:00
Фото: pixabay.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 18 ноября курс гривни относительно доллара упал на 10 копеек. Относительно евро национальная валюта подорожала на 3 копейки.
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