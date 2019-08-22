Доллар снова подешевел к закрытию межбанка

В четверг, 22 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,075/25,105, к закрытию котировки составили 25,03/25,065.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,99, максимальные – 25,075. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,02, максимальные – 25,105.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,7831/27,8163, к закрытию котировки составили 27,7732/27,8071.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3807/0,3813, к закрытию котировки составили 0,3811/0,3820.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"