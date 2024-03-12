Доллар снова подорожал. Курс валют НБУ
Фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 марта курс гривни по отношению к доллару снизился на 11 коп. и составил 38,4924 грн/$. Относительно евро национальная валюта подешевела на 9 коп. — до 42,0414 грн/евро.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube


Читайте также
"Есть лоббизм, а есть лобеж". Глава EBA о новых правилах лоббизма и проблемах инвесторов
курсы валюткурс нбукурс гривникурс долларакурс евро