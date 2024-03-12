Доллар снова подорожал. Курс валют НБУ

Курс доллара вырос на 11 копеек, курс евро – на 9

Фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 марта курс гривни по отношению к доллару снизился на 11 коп. и составил 38,4924 грн/$. Относительно евро национальная валюта подешевела на 9 коп. — до 42,0414 грн/евро.

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