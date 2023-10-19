Доллар снова подорожал. Официальный курс
19.10.2023, 09:00
Фото: Unsplash
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 19 октября курс гривни по отношению к доллару снизился на 11 копеек — до 36,5616 грн/$. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 6 копеек – 38,609 грн/евро.
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