У бізнесу спитали, на який курс він очікує через рік. В середньому – 40 грн/$

Український бізнес у третьому кварталі 2023 року покращив свої очікування щодо рівня девальвації національної валюти. Про це свідчить щоквартальний зріз ділових очікувань підприємств України, який проводиться Національним банком.

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Середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,00 грн/$ (у попередньому кварталі – 40,43 грн/$).

Понад половина респондентів (56,5% проти 44,3% у другому кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40,00 грн/$.

Так само покращилися інфляційні очікування підприємств. У третьому кварталі очікувана річна інфляція становила 14,8% проти 15,7% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які очікують на інфляцію нижче 15%, зросла до 52,2% з 46,6% у попередньому опитуванні.

Найвагомішим проінфляційним чинником, на думку бізнесу, є воєнні дії (83,7%), на другому місці – курс валют (56,3%), на третьому місці – податкові зміни (21,8%).

Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 29 серпня 2023 року. В опитуванні взяли участь 652 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей).