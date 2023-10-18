У бізнесу спитали, на який курс він очікує через рік. В середньому – 40 грн/$
Український бізнес у третьому кварталі 2023 року покращив свої очікування щодо рівня девальвації національної валюти. Про це свідчить щоквартальний зріз ділових очікувань підприємств України, який проводиться Національним банком.
Середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,00 грн/$ (у попередньому кварталі – 40,43 грн/$).
Понад половина респондентів (56,5% проти 44,3% у другому кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40,00 грн/$.
Так само покращилися інфляційні очікування підприємств. У третьому кварталі очікувана річна інфляція становила 14,8% проти 15,7% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які очікують на інфляцію нижче 15%, зросла до 52,2% з 46,6% у попередньому опитуванні.
Найвагомішим проінфляційним чинником, на думку бізнесу, є воєнні дії (83,7%), на другому місці – курс валют (56,3%), на третьому місці – податкові зміни (21,8%).
Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 29 серпня 2023 року. В опитуванні взяли участь 652 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей).
- З 24 лютого 2022 року в Україні через російське вторгнення діяв фіксований курс гривні до долара.
- Спочатку він був встановлений на рівні 29,25 грн/$, а 21 липня 2022 року НБУ девальвував гривню, підвищивши офіційний курс долара на 25% – до 36,6 грн/$.
- З 3 жовтня Нацбанк почав впроваджувати режим керованої гнучкості курсу. В рамках нової валютної політики НБУ відновив публікацію курсу гривні на міжбанку та вперше за 14 місяців змінив офіційний курс.
- Станом на 18 жовтня офіційний курс гривні - 36,45 грн/$.
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