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У бизнеса спросили, какой курс он ожидает через год. В среднем – 40 грн/$

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 12:17
У бизнеса спросили, какой курс он ожидает через год. В среднем – 40 грн/$ - Фото
Фото: Unsplash

Украинский бизнес в третьем квартале 2023 года улучшил свои ожидания по поводу уровня девальвации национальной валюты. Об этом свидетельствует ежеквартальный срез деловых ожиданий предприятий Украины, проводимый Национальным банком.

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Среднее значение обменного курса, который респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40,00 грн/$ (в предыдущем квартале – 40,43 грн/$).

Более половины респондентов (56,5% по сравнению с 44,3% во втором квартале) ожидают, что обменный курс гривни в следующие 12 месяцев не превысит 40,00 грн/$.

Также улучшились инфляционные ожидания предприятий. В третьем квартале ожидаемая годовая инфляция составила 14,8% по сравнению с 15,7% в прошлом квартале. Доля респондентов, ожидающих инфляцию ниже 15%, выросла до 52,2% с 46,6% в предварительном опросе.

Самым весомым проинфляционным фактором, по мнению бизнеса, являются военные действия (83,7%), на втором месте – курс валют (56,3%), на третьем месте – налоговые изменения (21,8%).

Квартальный опрос проводился с 31 июля по 29 августа 2023 года. В опросе приняло участие 652 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Андрей Водяный
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