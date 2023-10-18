У бизнеса спросили, какой курс он ожидает через год. В среднем – 40 грн/$
Украинский бизнес в третьем квартале 2023 года улучшил свои ожидания по поводу уровня девальвации национальной валюты. Об этом свидетельствует ежеквартальный срез деловых ожиданий предприятий Украины, проводимый Национальным банком.
Среднее значение обменного курса, который респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40,00 грн/$ (в предыдущем квартале – 40,43 грн/$).
Более половины респондентов (56,5% по сравнению с 44,3% во втором квартале) ожидают, что обменный курс гривни в следующие 12 месяцев не превысит 40,00 грн/$.
Также улучшились инфляционные ожидания предприятий. В третьем квартале ожидаемая годовая инфляция составила 14,8% по сравнению с 15,7% в прошлом квартале. Доля респондентов, ожидающих инфляцию ниже 15%, выросла до 52,2% с 46,6% в предварительном опросе.
Самым весомым проинфляционным фактором, по мнению бизнеса, являются военные действия (83,7%), на втором месте – курс валют (56,3%), на третьем месте – налоговые изменения (21,8%).
Квартальный опрос проводился с 31 июля по 29 августа 2023 года. В опросе приняло участие 652 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).
- С 24 февраля 2022 года в Украине из-за российского вторжения действовал фиксированный курс гривни по отношению к доллару.
- Сначала он был установлен на уровне 29,25 грн/$, а 21 июля 2022 года НБУ девальвировал гривню, повысив официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$.
- С 3 октября Нацбанк начал внедрять режим управляемой гибкости курса. В рамках новой валютной политики НБУ возобновил публикацию курса гривни на межбанке и впервые за 14 месяцев сменил официальный курс.
- По состоянию на 18 октября официальный курс гривни – 36,45 грн/$.
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