Долар знову подорожчав. Офіційний курс
19.10.2023, 09:00
Фото: Unsplash
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 19 жовтня курс гривні відносно долара знизився на 11 копійок — до 36,5616 грн/$. Стосовно євро національна валюта подешевшала на 6 копійок – 38,609 грн/євро.
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