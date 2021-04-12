Доллар стабилен. Итоги торгов на межбанке
12.04.2021, 17:17
Иллюстративное фото: pixabay.com
В понедельник, 12 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,94/27,96, к закрытию котировки не изменились.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,905, максимальные – 27,945. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,925, максимальные – 27,96.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,2066/33,2276, к закрытию котировки составили 33,2800/33,3000.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3601/0,3605, к закрытию котировки составили 0,3612/0,3615.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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