Доллар стабилен. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 22 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 29,05/29,07, к закрытию котировки составили 29,045/29,065.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,935, максимальные – 29,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,955, максимальные – 29,07.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,8177/32,8374, к закрытию котировки составили 32,9544/32,9771.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3615/0,3620, к закрытию котировки составили 0,3670/0,3675.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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