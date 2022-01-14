Доллар уже по 28. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 14 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,91/27,93, к закрытию котировки составили 27,995/28,015.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,91, максимальные – 27,995. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,93, максимальные – 28,015.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,0099/32,0245, к закрытию котировки составили 32,0318/32,0547.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3680/0,3684, к закрытию котировки составили 0,3675/0,3680.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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