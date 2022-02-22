Доллар в банках подорожал на 55 копеек

Во вторник, 22 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 37,9 коп. и составляет 28,671 грн. Курс продажи вырос на 55,4 коп. и составляет 29,274 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,4 грн, максимальный – 28,95 грн. Для продажи минимальный курс – 28,98 грн, максимальный – 29,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 27,1 коп. и составляет 32,3175 грн. Средний курс продажи вырос на 45,65 коп. и составляет 33,0985 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,1 грн, максимальный – 32,57 грн. Для продажи минимальный курс – 32,7 грн, максимальный – 33,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 12,3 коп. и составляет 3,132 грн. Средний курс продажи упал на 4,4 коп. и составляет 3,773 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,55 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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