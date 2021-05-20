Доллар в банках подорожал. Наличные курсы валют

В четверг, 20 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,35 коп и составляет 27,334 грн. Курс продажи вырос на 1,6 коп – до 27,5655 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,2 грн, максимальный – 27,43 грн. Для продажи минимальный курс – 27,5 грн, максимальный – 27,65 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,85 коп и составляет 33,2065 грн. Средний курс продажи упал на 5,35 коп и составляет 33,608 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33 грн, максимальный – 33,35 грн. Для продажи минимальный курс – 33,5 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,2 коп и составляет 3,295 грн. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 3,807 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 3,94 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.