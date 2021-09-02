Доллар вновь по 27. Курс валют НБУ
02.09.2021, 08:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 2 сентября курс гривни по отношению к доллару упал на 11 копеек, по отношению к евро – на 10.
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