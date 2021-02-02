Доллар вновь подешевел. Итоги торгов на межбанке
02.02.2021, 17:09
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Во вторник, 2 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,13/28,16, к закрытию котировки составили 28,035/28,055.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,035, максимальные – 28,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,055, максимальные – 28,16.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,9529/33,9863, к закрытию котировки составили 33,7120/33,7361.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3701/0,3707, к закрытию котировки составили 0,3696/0,3700.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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