Доллар вновь подешевел. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 2 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,13/28,16, к закрытию котировки составили 28,035/28,055.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,035, максимальные – 28,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,055, максимальные – 28,16.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,9529/33,9863, к закрытию котировки составили 33,7120/33,7361.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3701/0,3707, к закрытию котировки составили 0,3696/0,3700.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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