Доллар вновь подешевел. Наличные курсы валют

В пятницу, 11 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 7,1 коп и составляет 27,9505 грн. Курс продажи упал на 6,2 коп – до 28,245 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,8 грн, максимальный – 28,03 грн. Для продажи минимальный курс – 28,1 грн, максимальный – 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,75 коп и составляет 33,7375 грн. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп и составляет 34,26 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,25 грн, максимальный – 33,9 грн. Для продажи минимальный курс – 34 грн, максимальный – 34,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,412 грн. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 3,887 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,79 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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