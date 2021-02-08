Доллар вновь подешевел. Наличные курсы валют

В понедельник, 8 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 10,15 коп и составляет 27,627 грн. Курс продажи упал на 7,1 коп – до 27,9065 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,5 грн, максимальный – 27,73 грн. Для продажи минимальный курс – 27,8 грн, максимальный – 28,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,95 коп и составляет 33,0805 грн. Средний курс продажи вырос на 4,2 коп и составляет 33,549 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,85 грн, максимальный – 33,31 грн. Для продажи минимальный курс – 33,35 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп и составляет 3,395 грн. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп и составляет 3,828 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 3,97 грн.

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Анна Ишутина

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