Доллар вновь подешевел. Официальный курс валют

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 20 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 6 копеек. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 4 копейки.

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Анна Ишутина

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