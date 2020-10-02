Доллар вновь подорожал. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 2 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,34/28,36, к закрытию котировки составили 28,36/28,375.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,33, максимальные – 28,36. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,345, максимальные – 28,375.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,2598/33,2832, к закрытию котировки составили 33,2209/33,2384.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3640/0,3645, к закрытию котировки составили 0,3617/0,3620.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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