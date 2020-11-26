Доллар вновь подорожал. Итоги торгов на межбанке
26.11.2020, 17:07
Иллюстративное фото: pixabay.com
В четверг, 26 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,425/28,445, к закрытию котировки составили 28,45/28,465.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,425, максимальные – 28,45. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,44, максимальные – 28,465.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,9081/33,9263, к закрытию котировки составили 33,8583/33,8761.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3765/0,3769, к закрытию котировки составили 0,3756/0,3761.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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