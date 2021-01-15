Курс доллара продолжает расти. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 15 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,05/28,07, к закрытию котировки составили 28,12/28,14.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,025, максимальные – 28,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,045, максимальные – 28,14.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,0386/34,0629, к закрытию котировки составили 34,0195/34,0437.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3813/0,3817, к закрытию котировки составили 0,3817/0,3821.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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