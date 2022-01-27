Доллар вновь подорожал. Итоги торгов на межбанке
27.01.2022, 17:20
Фото: depositphotos.com
В четверг, 27 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,805/28,825, к закрытию котировки составили 28,90/28,92.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,805, максимальные – 29,01. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,825, максимальные – 29,03.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,2558/32,2753, к закрытию котировки составили 32,2524/32,2747.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3638/0,3642, к закрытию котировки составили 0,3712/0,3716.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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