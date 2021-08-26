Доллар вновь подорожал. Итоги торгов по межбанку
26.08.2021, 17:15
Иллюстративное фото: unsplash.com
В четверг, 26 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,725/26,745, к закрытию котировки составили 26,83/26,85.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,725, максимальные – 26,83. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,745, максимальные – 26,85.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,4232/31,4467, к закрытию котировки составили 31,5332/31,5568.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3606/0,3610, к закрытию котировки составили 0,3610/0,3616.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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