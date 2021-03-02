Доллар вновь подорожал. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 2 марта курс гривни по отношению к доллару упал на 6 копеек. А по отношению к евро – вырос на 12.

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Автор заглавного изображения: Alimalisa

Анна Ишутина

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