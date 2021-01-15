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Доллар вновь подорожал. Наличные курсы валют

15.01.2021, 12:07
Доллар вновь подорожал. Наличные курсы валют - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В пятницу, 15 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,1 коп и составляет 27,9685 грн. Курс продажи вырос на 2,05 коп – до 28,2635 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,85 грн, максимальный – 28,05 грн. Для продажи минимальный курс – 28,18 грн, максимальный – 28,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,9 коп и составляет 33,806 грн. Средний курс продажи упал на 1,8 коп и составляет 34,323 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,55 грн, максимальный – 34 грн. Для продажи минимальный курс – 34,12 грн, максимальный – 34,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,399 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,882 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,77 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина
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