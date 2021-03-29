Доллар вновь подорожал. Наличные курсы валют

В понедельник, 29 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 0,45 коп и составляет 27,826 грн. Курс продажи вырос на 0,05 коп – до 28,072 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,7 грн, максимальный – 27,9 грн. Для продажи минимальный курс – 27,95 грн, максимальный – 28,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,35 коп и составляет 32,673 грн. Средний курс продажи упал на 2,45 коп и составляет 33,103 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,4 грн, максимальный – 32,85 грн. Для продажи минимальный курс – 32,92 грн, максимальный – 33,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,407 грн. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 3,796 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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