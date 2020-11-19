UA

Доллар заметно подорожал. Итоги торгов на межбанке

19.11.2020, 17:19
Доллар заметно подорожал. Итоги торгов на межбанке - Фото
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com

К закрытию межбанка курс долара вырос на 15 копеек

В четверг, 19 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,185/28,20, к закрытию котировки составили 28,335/28,35.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,175, максимальные – 28,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,19, максимальные – 28,355.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,3907/33,4085, к закрытию котировки составили 33,5259/33,5437.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3689/0,3693, к закрытию котировки составили 0,3710/0,3713.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
курсы валют межбанк курс доллара курс евро межбанковский валютный рынок доллар на межбанке

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Невидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников

LIGA радниківНевидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников
 