Доллар заметно подорожал. Итоги торгов на межбанке
19.11.2020, 17:19
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
К закрытию межбанка курс долара вырос на 15 копеек
В четверг, 19 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,185/28,20, к закрытию котировки составили 28,335/28,35.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,175, максимальные – 28,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,19, максимальные – 28,355.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,3907/33,4085, к закрытию котировки составили 33,5259/33,5437.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3689/0,3693, к закрытию котировки составили 0,3710/0,3713.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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