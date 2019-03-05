Доллар заметно потерял к закрытию торгов на межбанке

Во вторник, 5 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,80/26,84, к закрытию котировки составили 26,60/26,63.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,60, максимальные – 26,80. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,63, максимальные – 26,84.

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Динамика межбанковского курса на графике

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Торги по евро начались с котировок 30,3536/30,3963, к закрытию котировки составили 30,1298/30,1611.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4070/0,4080, к закрытию котировки составили 0,4043/0,4050.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"