Доллар заметно просел к закрытию торгов на межбанке

В четверг, 6 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,90/26,94, к закрытию котировки составили 26,68/26,70.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,675, максимальные – 26,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,705, максимальные – 26,94.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,1979/30,2401, к закрытию котировки составили 30,0283/30,0481.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4116/0,4125, к закрытию котировки составили 0,4095/0,4101.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"