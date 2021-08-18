Ставки по валютным депозитам снизились. Но их объем растет – данные НБУ
18.08.2021, 11:19
Фото: depositphotos.com
По итогам июля месяца гривневый депозитный портфель в целом по банковской системе уменьшился на 0,38 % до 426,833 млрд грн. (по данным НБУ).
Валютный депозитный портфель вырос на 0,19% до 9,710 млрд дол США.
По данным НБУ, снижение ставок коснулось и гривневых и валютных депозитов. Но только для краткосрочных вкладов. Доходность долгосрочных сбережений осталась без изменений.
Гривневые короткие вклады подешевели на 0,2 п.п. и предлагают 7,4% годовых. Длинные вклады по-прежнему предоставляют 9% годовых.
Валютные сбережения снизили ставки для коротких сроков также на 0,2 п.п. и предлагают доходность 0,5% годовых. Долгосрочные депозиты по-прежнему дают 1,8% годовых.
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