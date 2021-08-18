Ставки по валютным депозитам снизились. Но их объем растет – данные НБУ

По итогам июля месяца гривневый депозитный портфель в целом по банковской системе уменьшился на 0,38 % до 426,833 млрд грн. (по данным НБУ).

Валютный депозитный портфель вырос на 0,19% до 9,710 млрд дол США.

По данным НБУ, снижение ставок коснулось и гривневых и валютных депозитов. Но только для краткосрочных вкладов. Доходность долгосрочных сбережений осталась без изменений.

Гривневые короткие вклады подешевели на 0,2 п.п. и предлагают 7,4% годовых. Длинные вклады по-прежнему предоставляют 9% годовых.

Валютные сбережения снизили ставки для коротких сроков также на 0,2 п.п. и предлагают доходность 0,5% годовых. Долгосрочные депозиты по-прежнему дают 1,8% годовых.

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Анна Ишутина

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