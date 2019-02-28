Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

КСУ объяснил, почему отменил статью о незаконном обогащении
28.02.2019, 17:30

Доля просроченных кредитов в госбанках сократилась. Отчет Минфина

Доля просроченных кредитов в госбанках сократилась. Отчет Минфина

Госбанки провели реструктуризацию на 21 млрд грн

По итогам 2018 года государственные банки уменьшили просроченную задолженность на 4 млрд грн и осуществили реструктуризацию на 21 млрд грн, сообщает пресс-служба Минфина.

"Нашей приоритетной задачей является как можно скорее внедрить инструменты и механизмы, которые будут способствовать ускорению решения проблемы NPL (просроченных кредитов - ред.)", - отмечает министр финансов Оксана Маркарова.

Реклама

Для увеличения нажмите на картинку

В министерстве планируют каждые полгода публиковать отчеты о состоянии работы с проблемными кредитами госбанков.

Также "в ближайшие несколько месяцев" Минфин подготовит отчет с расширенной информацией о деятельности госбанков, состоянии дел с судебными исками и обращениями в правоохранительные органы.

Отправить:
Распечатать:
Теги: госбанки, просроченные кредиты, NPL
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 