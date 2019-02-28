Доля просроченных кредитов в госбанках сократилась. Отчет Минфина

По итогам 2018 года государственные банки уменьшили просроченную задолженность на 4 млрд грн и осуществили реструктуризацию на 21 млрд грн, сообщает пресс-служба Минфина.

"Нашей приоритетной задачей является как можно скорее внедрить инструменты и механизмы, которые будут способствовать ускорению решения проблемы NPL (просроченных кредитов - ред.)", - отмечает министр финансов Оксана Маркарова.

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В министерстве планируют каждые полгода публиковать отчеты о состоянии работы с проблемными кредитами госбанков.

Также "в ближайшие несколько месяцев" Минфин подготовит отчет с расширенной информацией о деятельности госбанков, состоянии дел с судебными исками и обращениями в правоохранительные органы.