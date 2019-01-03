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03.01.2019, 11:59

Dragon Capital разрешили купить столичный офис Фортуна Банка

Dragon Capital разрешили купить столичный офис Фортуна Банка

АМКУ разрешил компании купить здание обанкротившегося банка за 170 млн грн

Антимонопольный комитет разрешил инвесткомпании Dragon Capital купить офис Фортуна Банка в Киеве, говорится в сообщении комитета.

"Предоставлено разрешение компании Dragon Capital на опосредованное (через ООО Инвесткапитал) приобретение активов в виде нежилых помещений, принадлежащих Фортуна-Банку в Киеве ", - сообщили в АМКУ.

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По словам главы Dragon Capital Томаша Фиала, сумма сделки - 170 млн грн.

Как уточнили LIGA.net в Фонде гарантирования, здание банка находится в подольском районе Киева по адресу ул. Боричев Ток, 35В. Площадь здания - 4 000 кв. м.

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Напомним, Фортуна Банка обанкротился в январе 2017 года.

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Теги: Томаш Фиала, Фортуна банк, АМКУ, Dragon Capital
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