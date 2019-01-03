Dragon Capital разрешили купить столичный офис Фортуна Банка

Антимонопольный комитет разрешил инвесткомпании Dragon Capital купить офис Фортуна Банка в Киеве, говорится в сообщении комитета.

"Предоставлено разрешение компании Dragon Capital на опосредованное (через ООО Инвесткапитал) приобретение активов в виде нежилых помещений, принадлежащих Фортуна-Банку в Киеве ", - сообщили в АМКУ.

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По словам главы Dragon Capital Томаша Фиала, сумма сделки - 170 млн грн.

Как уточнили LIGA.net в Фонде гарантирования, здание банка находится в подольском районе Киева по адресу ул. Боричев Ток, 35В. Площадь здания - 4 000 кв. м.

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Напомним, Фортуна Банка обанкротился в январе 2017 года.