Дубай заподозрил швейцарского банкира в отмывании денег из России

Решение DFSA о штрафе для Питера Георгиу почти на $1 млн связано с обслуживанием российских денег

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Финансовое управление Дубайского международного финансового центра (DFSA) летом 2024 года наложило штраф на частного банкира из арабского подразделения швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL) Питера Георгиу на почти $1 млн за введение в заблуждение и обман, а также соучастие в нарушениях собственного работодателя.

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Издание The Moscow Times выяснило, что решение связано с обслуживанием российских денег.

Расследование регулятора выявило, что банкир с июня 2018 года по октябрь 2021 года обходил систему противодействия отмыванию денег при обслуживании группы из более чем 10 компаний, принадлежащих основателю неназванного российского финансового конгломерата, кипрскому политику, а также проживающему на Кипре бывшему футболисту.

Эти компании проводили друг с другом многочисленные операции в объеме почти $124 млн. Питер Георгиу рассказал, что встречался с богатым россиянином и футболистом на Кипре, в Москве или в Дубае, обсуждал вопросы ведения счетов компаний футболиста с сотрудниками российского бизнесмена. Исходя из этого, регулятор пришел к выводу, что бывший футболист был лишь номинальным владельцем компаний и не был их выгодоприобретателем.

Футболист выдавал компаниям российского миллиардера ссуды в миллионы долларов, а также продавал ему из своих компаний в Гонконге IT-оборудование, очистители воздуха и воды, 3D-принтеры и индустриальные швейные машины на сумму почти $40 млн.

Также в деле фигурирует кипрское "политически значимое лицо" (PEP – обычно действующие и бывшие чиновники). Со счета футболиста и компании кипрского PEP было произведено три платежа на общую сумму свыше $2,25 млн. Два из них, почти $2,1 млн, были связаны с покупкой недвижимости в ОАЭ, а третий платеж в размере $145 500 был переведен компании, контролируемой партнером российского миллиардера.

Платежи по этому счету, пожалуй, были первыми взносами за покупку 12 объектов недвижимости у известного девелопера в Дубае.

О партнере миллиардера по делу отмечено, что он связан с Россией и продал земельный участок в Москве. Все вышеуказанные счета были классифицированы банком Mirabaud как высокорисковые, а политика банка запрещала проводить коммерческие платежи по счетам клиентов с высоким уровнем риска и запрещала клиентам-PEP получать платежи от третьих лиц.

За период, находящийся в фокусе расследования, банкир провел запрещенных операций на сумму $40 млн на основании противоречивых подтверждающих документов. Указанные операции имели признаки, соответствующие схемам отмывания денег. Банк Mirabaud заработал на них более $1,5 млн в виде комиссионных.

В деле не указано, кто из российских бизнесменов является участником этих операций.

В последние годы интерес к инвестициям в европейский футбол у состоятельных россиян резко упал, но активность на Кипре по-прежнему сохранял владелец сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин, отмечает Moscow Times. В 2017 году он купил футбольный клуб FC Paphos и в партнерстве с бывшей звездой мадридского "Реала" Мичеллом Сальгадо весной 2024 года смог выиграть Кубок Кипра с футбольным клубом FC Paphos.

Пресс-служба Fix Price отметила, что контактов и отношений с упомянутым банкиром и банком Mirabaud у Сергея Ломакина и его компаний не было и нет.

Швейцарский банк Mirabaud, основанный в 1819 году, к середине прошлого года управлял активами на сумму свыше $30 млрд и в настоящее время входит в топ-15 крупнейших банков Швейцарии.