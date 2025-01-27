Дубай заподозрил швейцарского банкира в отмывании денег из России
Финансовое управление Дубайского международного финансового центра (DFSA) летом 2024 года наложило штраф на частного банкира из арабского подразделения швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL) Питера Георгиу на почти $1 млн за введение в заблуждение и обман, а также соучастие в нарушениях собственного работодателя.
Издание The Moscow Times выяснило, что решение связано с обслуживанием российских денег.
Расследование регулятора выявило, что банкир с июня 2018 года по октябрь 2021 года обходил систему противодействия отмыванию денег при обслуживании группы из более чем 10 компаний, принадлежащих основателю неназванного российского финансового конгломерата, кипрскому политику, а также проживающему на Кипре бывшему футболисту.
Эти компании проводили друг с другом многочисленные операции в объеме почти $124 млн. Питер Георгиу рассказал, что встречался с богатым россиянином и футболистом на Кипре, в Москве или в Дубае, обсуждал вопросы ведения счетов компаний футболиста с сотрудниками российского бизнесмена. Исходя из этого, регулятор пришел к выводу, что бывший футболист был лишь номинальным владельцем компаний и не был их выгодоприобретателем.
Футболист выдавал компаниям российского миллиардера ссуды в миллионы долларов, а также продавал ему из своих компаний в Гонконге IT-оборудование, очистители воздуха и воды, 3D-принтеры и индустриальные швейные машины на сумму почти $40 млн.
Также в деле фигурирует кипрское "политически значимое лицо" (PEP – обычно действующие и бывшие чиновники). Со счета футболиста и компании кипрского PEP было произведено три платежа на общую сумму свыше $2,25 млн. Два из них, почти $2,1 млн, были связаны с покупкой недвижимости в ОАЭ, а третий платеж в размере $145 500 был переведен компании, контролируемой партнером российского миллиардера.
Платежи по этому счету, пожалуй, были первыми взносами за покупку 12 объектов недвижимости у известного девелопера в Дубае.
О партнере миллиардера по делу отмечено, что он связан с Россией и продал земельный участок в Москве. Все вышеуказанные счета были классифицированы банком Mirabaud как высокорисковые, а политика банка запрещала проводить коммерческие платежи по счетам клиентов с высоким уровнем риска и запрещала клиентам-PEP получать платежи от третьих лиц.
За период, находящийся в фокусе расследования, банкир провел запрещенных операций на сумму $40 млн на основании противоречивых подтверждающих документов. Указанные операции имели признаки, соответствующие схемам отмывания денег. Банк Mirabaud заработал на них более $1,5 млн в виде комиссионных.
В деле не указано, кто из российских бизнесменов является участником этих операций.
В последние годы интерес к инвестициям в европейский футбол у состоятельных россиян резко упал, но активность на Кипре по-прежнему сохранял владелец сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин, отмечает Moscow Times. В 2017 году он купил футбольный клуб FC Paphos и в партнерстве с бывшей звездой мадридского "Реала" Мичеллом Сальгадо весной 2024 года смог выиграть Кубок Кипра с футбольным клубом FC Paphos.
Пресс-служба Fix Price отметила, что контактов и отношений с упомянутым банкиром и банком Mirabaud у Сергея Ломакина и его компаний не было и нет.
Швейцарский банк Mirabaud, основанный в 1819 году, к середине прошлого года управлял активами на сумму свыше $30 млрд и в настоящее время входит в топ-15 крупнейших банков Швейцарии.